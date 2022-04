Mãe e cinco filhos morrem após deslizamento em Paraty

Uma criança de 9 anos foi socorrida pelos moradores e sobreviveu; outras sete casas do bairro Ponta Negra sofreram danos

Reprodução/Twitter/@@FrancoisLucena · Deslizamento de terra atingiu posto da Polícia Federal na Rio-Santos, em Paraty



Seis pessoas da mesma família morreram neste sábado, 2, após um deslizamento de terra no bairro de Ponta Negra, em Paraty, no litoral sul do Ri0 de Janeiro. Uma mulher identificada como Lucimar estava em casa com seus seis filhos quando o imóvel foi atingido. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas uma criança de 9 anos, que não teve nome revelado, sobreviveu e foi levado para um hospital próximo. Os outros filhos, Luciano, de 15 anos, Jasmin, 10, Yasmin, 8, Estevão, 5, e João, 2, não resistiram. A prefeitura da cidade havia anunciado primeiramente que sete pessoas haviam morrido, mas depois corrigiu a informação. Outras seis casas de Ponta Negra foram danificadas pelo deslizamento. Quatro pessoas feridas de outras famílias ficaram feridas, todas sem gravidade. Segundo a administração municipal, também foram atingidos os bairros de Taquari, Barra Grande, Condado, Ponte Branca, Pantanal, Corisco, Ilha das Cobras, Mangueira, Cabral. Paraty Mirim, Pedras Azuis, Patrimônio e Trindade. A rodovia Rio-Santos está interditada, o que prejudica o acesso aos bairros mais afetados.

“A gente deu suporte à população com ônibus, veículos da prefeitura e da rede pública de ensino. Ficamos com 71 famílias desalojadas em 22 bairros em um primeiro momento. Ontem, fiz um novo comunicado, avisei que teríamos fortes chuvas. No dia 1º, tivemos o equivalente a seis meses de chuva. Hoje, às 7h30, fui informado pelo presidente da Associação de Moradores da Ponta Negra que havia desabado sete residências, entre elas uma casa com sete vítimas, sendo seis fatais. Uma criança de nove anos foi socorrida pelos moradores. Lá é um local de difícil acesso. Não há acesso por terra, só por trilhas ou mar, que é a via mais fácil. As equipes de resgate efetivaram a busca da criança”, disse o prefeito Luciano Vidal (MDB) ao Headline News. As outras famílias que ficaram desabrigadas foram levadas para uma escola, de acordo com o político.