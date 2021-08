Mãe e namorada são presas por assassinato de menino de 7 anos no RS

Miguel dos Santos recebeu alta dosagem de sedativos da própria mãe, que colocou corpo do menino em mala e jogou em um rio do Litoral Norte do RS

Reprodução/Redes Sociais Miguel foi morto na última quarta-feira, 28



O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul realiza buscas na região de mar da cidade de Torres, no Litoral Norte do Estado, pelo corpo de um menino de sete anos morto pela própria mãe na última quarta-feira, 28, na cidade de Imbé. A mulher, identificada como Yasmin Vaz dos Santos, foi presa junto à namorada e confessou ter matado o filho, Miguel dos Santos, após dar uma alta dosagem de medicamentos para ele. Em seguida, ela teria dirigido com o corpo da criança em uma mala e o arremessado no Rio Tramandaí. A companheira dela, porém, nega ter cometido o crime. A própria Yasmin foi até a polícia para reportar o desaparecimento do filho, mas confessou o crime em seguida. Segundo as investigações, a criança sofria tortura psicológica por anos e teria sido amarrada em um armário por dias. Apesar do corpo do garoto não ter sido encontrado, ele já é considerado morto.