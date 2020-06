Cleia Viana/Câmara dos Deputados Rodrigo Maia



O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou nesta terça-feira (2) que “não cabe” discutir eleições para a Câmara dos Deputados ou o Senado “no meio de uma pandemia”.

Ao ser questionado sobre a influência do presidente Jair Bolsonaro na eleição que deve escolher os novos presidentes das Casas, Maia respondeu: “Cabe, em meio a 30 mil mortes, discutir eleição para Câmara ou Senado?”.

Segundo ele, atual presidente da Câmara, o momento pede foco em votações de medidas de combate ao novo coronavírus. O Brasil já o segundo país com mais casos da Covid-19 no mundo. Até esta segunda, o número de mortes pela doença era 29.937.

“Me deixa abismado e perplexo como alguém, no meio de uma pandemia com 30 mil mortes, e a economia caminhando para cair 7%, possa estar preocupado com eleição”, disse.

Eleições municipais adiadas

Maia também afirmou que ainda não se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definir o possível adiamento das eleições municipais em função da pandemia. O pleito, que estava previsto para outubro, pode ocorrer entre novembro e dezembro.

“A reunião deve acontecer nos próximos dias. O presidente do Senado vai conversar com o presidente do TSE para, junto com deputados e senadores, a gente avaliar o melhor encaminhamento para esse tema, que será definido por proposta de emenda à Constituição.”