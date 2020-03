‘Prometi não falar mal do ministro da Educação, senão ele não cai’, diz Maia

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM/RJ) preferiu não atacar o ministro da Educação, Abraham Weintraub



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou fazer comentários sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante um evento sobre educação nesta segunda-feira (9), em Brasília, e deixou claro o motivo. “Ao aceitar o convite [para o evento], prometi não falar mal do ministro da Educação, senão ele não cai”, disse Maia, provocando risos na plateia.

Maia e Weintraub já protagonizaram embates públicos. Em fevereiro, o deputado fez ataques diretos a Weintraub ao acusá-lo de “brincar” com o futuro das crianças. “Fiz apenas uma crítica [a Weintraub], pois fui perguntado. Minha opinião pessoal não interfere na minha relação com o governo”, minimizou Maia na época.

Maia participou do evento para falar sobre pautas relacionadas à educação na Câmara, principalmente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) que deve ser votado nos próximos dias.

O relatório da deputada Dorinha Seabra (DEM-TO) estabelece um crescimento escalonado nos aportes da União, hoje de 10% da participação dos estados e municípios. Em 2021, seriam 15%. Em seguida, o índice seria acrescido de 1% ao ano, até alcançar os 20% em 2026. O governo deve enviar sugestões para alterar o texto, mas o presidente da comissão, deputado Bacelar (Podemos-BA), considera que os parlamentares estariam dispostos a, no máximo, estender o prazo.

Maia disse ainda durante o evento ter certeza de que, com maior ou menor participação do governo nas negociações, a comissão especial formulará um “ótimo texto” sobre a questão do Fundeb. Segundo ele, a discussão precisa ter um desfecho até abril para dar tempo de o Senado debater o tema até o fim do ano.

*Com Estadão Conteúdo