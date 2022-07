Maior Superlua de 2022 acontece na noite desta quarta-feira

Lua ficará 16% mais brilhante e 6% maior em comparação com as luas cheias convencionais

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Superlua desta quarta-feira, 13, é a terceira deste ano



A maior Superlua de 2022 pode ser vista no céu na noite desta quarta-feira, 13, em todo o Brasil. De acordo com especialistas, a lua ficará 16% mais brilhante e 6% maior em comparação com as luas cheias convencionais. O fenômeno se deve a dois acontecimentos: a aparição da lua cheia (quando sol e lua estão alinhados, e os raios solares atingem de forma frontal, e sem obstáculos, o satélite natural da Terra), e o perigeu, momento em que essa lua cheia, que orbita o planeta terrestre, se encontra mais próxima da Terra. A Superlua desta quarta-feira, 13, é a terceira deste ano. Outros dois registros ocorreram em maio e junho. Uma nova Superlua deve aparecer em 11 de agosto. No entanto, especialistas afirmam que o fenômeno desta quarta-feira será o maior das quatro.