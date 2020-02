Mais de 240 pessoas foram presas pela PM em operação no Estado de São Paulo

Com cerca de 15 mil policiais civis e militares nas ruas de todo o Estado, mais de 32 mil pessoas foram abordadas e 22.619 veículos foram fiscalizados até às 6h deste sábado (22)

Reprodução / Governo de SP Carnaval 2020: Polícia Militar reforça segurança nas ruas do Estado



Desde os primeiros dias do Carnaval no Estado de São Paulo, a Polícia Militar está nas ruas e monitora câmeras por meio da Operação Carnaval Mais Seguro. De acordo com informações do governo do Estado, de meia noite desta sexta-feira (21) até às 6h deste sábado, foram presas 241 pessoas e mais de 32 mil foram abordadas pelas equipes.

As Polícias Civil e Militar também conseguiram recuperar 44 veículos produtos de roubo ou furto, apreender cerca de uma tonelada de entorpecentes e 23 armas.

Ainda de acordo com o governo, até às 6h deste sábado, 42 celulares foram apreendidos, 33 foram recuperados e eram fruto de roubos e furtos.

No trânsito, os agentes também realizaram fiscalização em 22.619 veículos. Os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. Foram 419 autuações, 101 pelo artigo 165; 305 pelo artigo 165-A; e 13 flagrantes pelo artigo 306, do Código Brasileiro de Trânsito.

Reforço na segurança

Com a expectativa de público 25% maior do que no ano passado, as forças policiais do Estado contaram com uma média de 15 mil policiais civis e militares autuando diariamente em todo o Estado de São Paulo.

O monitoramento ainda conta com 12 helicópteros, além de 50 drones por dia sobrevoando os locais de eventos e blocos de Carnaval. Policiais do Choque, de Policiamentos Rodoviários, Ambiental, do Trânsito e do Corpo de Bombeiros também atuam na Operação Carnaval Mais Seguro.