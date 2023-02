Mais 300 policiais chegam ao litoral norte para reforçar segurança e missões de resgate

Agora são 462 agentes atuando na região, atingida pelas fortes chuvas, além oito helicópteros e cinco embarcações

Defesa Civil de SP/ Flickr Governo de São Paulo Casa destruída pelas enchentes e fortes chuvas que assolaram a cidade litorânea de São Sebastião



Mais 300 policiais chegaram nesta quarta-feira, 22, ao litoral norte de São Paulo para reforçar a segurança e auxiliar no resgate de pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Com a chegada dos novos agentes, agora são 462 policiais militares atuando nas missões buscas e salvamentos. Oito helicópteros e cinco embarcações também participam da operação. Além do efetivo local, estão em atividade na região policiais do Comando de Policiamento de Choque (CPChq), do Comando de Aviação da Polícia Militar e do Policiamento Ambiental. Já o policiamento rodoviário atua para garantir a segurança dos motoristas na saída do litoral. Inclusive, a Rodovia dos Tamoios (SP-99), implantou nesta quarta a Operação Subida. Uma faixa da pista antiga e as duas faixas da pista nova serão utilizadas para a subida da serra, sentido São José dos Campos. Já a descida sentido litoral é realizada por uma faixa da pista antiga. Nesta tarde, o tráfego segue normal, sem congestionamentos em nenhum dos sentidos.