Mais de 1,3 milhão de moradores de SP devem regularizar título de eleitor até 19/5

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 104 mil jovens entre 16 e 17 anos emitiram o título de eleitor no mês de fevereiro



O estado de São Paulo enfrenta uma situação preocupante, com mais de 1,3 milhão de eleitores com pendências em sua situação eleitoral. Dentre esses, 425,1 mil estão localizados na capital. Para que possam participar das próximas eleições, é fundamental que esses eleitores regularizem seus títulos até o dia 19 de maio, conforme orientações do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). As irregularidades que podem afetar o título incluem a ausência de votação em três eleições consecutivas. Para verificar se estão em dia com suas obrigações eleitorais, os cidadãos têm à disposição o Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o aplicativo e-Título. Outra opção é comparecer a um cartório, que atende de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, mediante agendamento prévio.

Para a regularização, os eleitores devem quitar multas no valor de R$ 3,51 por turno em que não votaram. É importante ressaltar que a não regularização até a data limite resultará no cancelamento do título de eleitor. Essa situação pode acarretar dificuldades na obtenção de passaportes, na regularização do CPF, na matrícula em instituições de ensino públicas e na posse de cargos públicos. Portanto, é essencial que os eleitores que se encontram em situação irregular tomem as devidas providências o quanto antes. A regularização não apenas garante o direito de voto, mas também evita complicações em diversas áreas da vida civil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA