Mais de 20 mil pessoas seguem sem energia elétrica após novo apagão atingir São Paulo

Forte temporal fez com que 290 mil pessoas fossem afetados pela falta de luz, mas concessionária de energia elétrica afirmou que conseguiu restabelecer o fornecimento para mais de 93% dos clientes

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Enel alertou que novos casos de falta de energia poderão ser registrados neste fim de semana



Cerca 20.300 moradores da região metropolitana de São Paulo seguem sem energia elétrica, após um forte temporal atingir a capital paulista nesta quarta-feira, 15. De acordo com a Enel, quase 290 mil pessoas foram afetados pela falta de luz, mas a companhia conseguiu restabelecer o fornecimento para mais de 93% dos clientes até o fim da tarde desta quinta-feira, 16. “A forte chuva provocou queda de árvores inteiras sobre a rede e arremessou galhos e outros objetos sobre a fiação. A empresa reforçou imediatamente o seu efetivo em campo para atender as ocorrências e, neste momento, cerca de 900 equipes seguem mobilizadas atuando hoje nas ruas. Dos cerca de 8 milhões de clientes atendidos pela Enel em 24 municípios, aproximadamente 290 mil foram impactados na noite de ontem por conta do temporal. As regiões Norte e Oeste são os locais mais afetados no momento e a distribuidora seguirá com reforço em campo para normalizar o serviço para todos os clientes impactados”, alegou a concessionária.

O presidente da Enel no Brasil, Nicolas Cotugno, pediu desculpas e prometeu restabelecer a energia até a noite desta quinta-feira, 16. Por conta da previsão, o excecutivo disse que haverá 1.200 equipes da Enel à disposição nas ruas, além de 1.500 funcionários no serviço call center. Contudo, ele alertou que novos casos de falta de energia poderão ser registrados neste fim de semana. No início do mês, os moradores também foram impactados por fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo e cerca de 2,1 milhões de clientes foram afetados pela falta de luz. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), emitiu alerta de tempestades e rajadas de vento intensas com validade entre sexta-feira, 17, e domingo, 19.

A soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria criarão condições para pancadas de chuva forte no Estado. Além disso, existem condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento intensas. As rajadas de vento poderão variar entre 60 e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Já para as condições de chuvas, na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba, acumulados devem ser de 100 mm. Em São José dos Campos, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira de até 150mm. Baixada Santista, 120 mm. Para as regiões de Presidente Prudente, Marília e Bauru, a previsão é de chuva com acumulados de até 90 mm. São José do Rio Preto, Araçatuba e Araraquara, 80 mm. E para as regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto, 70 mm.