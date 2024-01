Mais de 250 presos não retornam aos presídios após ‘saidinha de Natal’ no Rio de Janeiro

No total, 1785 detentos foram liberados para passar a data em casa; taxa de evasão foi de 14%

No Rio de Janeiro, mais de 250 presos que foram beneficiados com a “saidinha de Natal“, que permite visitas periódicas ao lar, não retornaram aos presídios. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que um total de 1785 detentos foram liberados para passar o Natal em casa, desde que apresentassem bom comportamento. Entre os fugitivos estão dois ex-chefes do tráfico de drogas, Saulo Cristiano Oliveira Dias, conhecido como SL, e Paulo Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Bin Laden. A data prevista para o retorno era sábado, 30, e a taxa de evasão foi de 14%, menor do que a registrada no ano passado, que foi de 42%. A “saidinha de Natal” é um benefício concedido a detentos que apresentam bom comportamento, permitindo que eles passem alguns dias em casa durante o período das festas de fim de ano. Saulo Cristiano Oliveira Dias foi preso em São Paulo, com Luiz Fernando do Nascimento Ferreira, o Nando do Bacalhau, considerado de alta periculosidade, em 2013. Ele comandava o Complexo do Chapadão. Já Paulo Sérgio comandou o tráfico da favela Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense.