Mais de 60 cachorros são encontrados com sinais de maus-tratos em cativeiro ilegal na Grande São Paulo

Outros quatro foram encontrados mortos, sendo que um deles estava entre os destroços de casa de cachorro que pegou fogo

Gabriel Mazzo/PMETRP Cachorros foram encontrados em cativeiro ilegal em Ribeirão Pires



Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, resgatou 64 cachorros com sinais de maus-tratos em uma cativeiro ilegal no bairro Jardim Caçula. Outros quatro cães foram encontrados mortos no local, sendo que um deles estava entre os destroços de casa de cachorro que pegou fogo. O trabalho foi executado por uma equipe especializada do órgão, que atua no resgate de animais e em casos de maus-tratos. Na terça-feira, 29, foram resgatados 51 cachorros, entre adultos e filhotes. Todos pertenciam a diferentes raças: american bully, golden retriever, husky siberiano, lhasa apso, shih-tzu, beagle e outros sem raça definidas (SRDs). Nesta quarta-feira, 29, a equipe voltou ao local e encontrou mais 13 animais. Segundo o órgão, todos estavam sem nenhuma condição de higiene e apresentavam sinais de maus-tratos. Alguns deles apresentaram estado de desnutrição. “Todos os animais viviam em um local improvisado e sem higienização mínima, além de alguns apresentarem estado de desnutrição, entre outros problemas. Os cachorros eram criados para procriação e venda clandestina”, disse a prefeitura. Todos os animais recuperados estão passando por uma quarentena e uma série de exames para identificar possíveis doenças zoonoses. Em seguida, os cães serão encaminhados para adoção. O responsável pelo imóvel foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires onde foi feito um Boletim de Ocorrência. Ele responderá pelo crime de maus-tratos contra animais. A pena varia entre seis meses a um ano de prisão. Além disso, a prefeitura abriu um processo administrativo para apurar e multar casos semelhantes.