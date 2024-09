Mais de 750 celulares furtados apreendidos no mercado popular da Uruguaiana, no Rio

Aparelhos estavam sendo vendidos de forma irregular; segundo suspeitas, telefones foram roubados no primeiro fim de semana do festival de música Rock in Rio

Divulgação/Polícia Civil Celulares roubo Rock in Rio



Mais de 750 celulares com origem suspeita foram confiscados no Mercado Popular da Uruguaiana, localizado no Centro do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (16). A operação foi conduzida pelas delegacias de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial e pela 19ª DP, situada na Tijuca. A ação ocorreu após a confirmação de que dispositivos furtados ou roubados durante o Rock in Rio estavam sendo vendidos na área.

Para que um proprietário consiga recuperar seu celular, o primeiro passo é registrar uma ocorrência policial. Esse procedimento pode ser feito tanto pelo site da Polícia Civil quanto na delegacia mais próxima. É imprescindível apresentar a identidade, a nota fiscal do aparelho e o número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI), pois a ausência do IMEI impede a finalização do registro.

Os celulares apreendidos passarão por um processo de identificação antes de serem devolvidos aos seus legítimos donos. Aqueles que registraram a ocorrência serão notificados via WhatsApp ou SMS sobre como proceder para retirar seus aparelhos na Cidade da Polícia, que fica na Zona Norte do Rio. Além disso, uma investigação está em curso para desmantelar as quadrilhas responsáveis pelo furto, roubo e venda ilegal dos dispositivos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile