Mais de 80% dos candidatos confirmam presença no ‘Enem dos Concursos’; DF tem maior número de inscritos

Primeira edição do Concurso Nacional Unificado ocorre dia 5 de maio

Reprodução/ Fundação Cesgranrio Concurso Nacional Unificado tem mais de 2 milhões de pessoas inscritas



O Concurso Nacional Unificado, conhecido como o “Enem dos Concursos”, já tem 81% dos inscritos confirmados, o que corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. Até o momento foram arrecados cerca de R$ 126 milhões. O bloco 8, de nível intermediário, é o mais concorrido, com mais de 700 mil candidatos confirmados, seguido pelos blocos 7 e 4. Os cargos mais concorridos são técnico em Indigenismo pela Funai, técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE, auditor-fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e analista técnico-administrativo da AGU. A primeira edição do CNU ocorre no dia 5 de maio de 2024.

O Distrito Federal disponta a unidade da federação com a maior proporção de inscritos, seguido por Amapá, Roraima e Acre. Medidas de segurança, como escolta dos malotes com as provas e coleta da digital dos candidatos, serão adotadas durante o concurso. O certame oferece 6.640 vagas com salários de até R$ 22,9 mil, distribuídas entre 21 órgãos federais. Dividido em oito blocos temáticos, sendo sete de nível superior e um de nível médio, os candidatos do nível superior podem concorrer a diversas vagas dentro do mesmo bloco. O maior salário inicial é para o cargo de auditor-fiscal do trabalho, com R$ 22.921,71, enquanto a remuneração mais baixa é para técnico em informações geográficas e estatísticas, com R$ 4.008,24.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA