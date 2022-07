Mais moderno, novo cartão do Auxílio Brasil terá chip e função de débito

Além de ser mais seguro, o sistema dá mais agilidade no pagamento e na utilização dos recursos; a emissão inicial prevista é de 3,2 milhões de unidades

Reprodução/Ministério da Cidadania Novo cartão com chip do Auxílio Brasil



Beneficiários do Auxílio Brasil receberão em breve o novo cartão do programa, que irá substituir o atual, que ainda carrega o nome antigo do programa, Bolsa Família. Ele foi estampado com a bandeira do Brasil e vem com chip, o que dá mais segurança nas operações, e é mais difícil de ser clonado. Tem a função débito, permitindo aos usuários realizar compras, acompanhar o saldo da conta, controlar despesas e realizar saques. A troca será gradual. A substituição começa pelos municípios, que não apresentam canal de pagamento da Caixa ou que estejam sobrecarregados. No primeiro mês, a emissão prevista é de 3,2 milhões de cartões, que serão enviados pelo correio com o porta-cartão e com as instruções de funcionalidade e de como cadastrar a senha. O Auxílio Brasil garante o repasse mensal de R$ 400 a 18 milhões de famílias, segundo o Ministério da Cidadania, um montante que supera os R$ 7 bilhões. O novo cartão custou R$ 13o milhões ao Governo.