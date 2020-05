‘Mais uma farsa desmontada’, diz Bolsonaro após STF liberar vídeo de reunião

Marcos Corrêa/PR Jair Bolsonaro fala durante reunião interministerial ocorrida em 22 de abril. Atrás dele, Sergio Moro



O presidente Jair Bolsonaro se manifestou na noite desta sexta-feira (22) horas depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, apontada por Sergio Moro como prova de uma suposta interferência do Executivo na Polícia Federal.

Em uma publicação no Facebook, o presidente disse que se tratava de “mais uma farsa desmontada” e que não há “nenhum indício de interferência na Polícia Federal” no material. Bolsonaro citou também um trecho da bíblia, acompanhado de um vídeo curto, parte da gravação de duas horas que esteve sob avaliação do ministro Celso de Mello, do Supremo, nos últimos dias.