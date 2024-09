Manaus declara estado de emergência por estiagem severa no Amazonas

Nível do rio Negro, que atualmente está em 16,97 metros, encontra-se abaixo da média histórica e pode atingir o recorde de 13,59 metros

SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade poderá acessar recursos federais destinados a amenizar os efeitos da seca



A prefeitura de Manaus declarou estado de emergência por um período de 180 dias em resposta à severa estiagem que afeta o Amazonas. O nível do rio Negro, que atualmente está em 16,97 metros, encontra-se abaixo da média histórica, gerando preocupações sobre a possibilidade de atingir o recorde de 13,59 metros, o menor já registrado na cidade. Com a implementação do decreto, a cidade poderá acessar recursos federais destinados a amenizar os efeitos da seca.

O prefeito David Almeida informou que serão distribuídos alimentos, água potável e kits de higiene para 43 comunidades localizadas nas margens do rio Negro, além da perfuração de poços para garantir o abastecimento. A escassez de chuvas na Amazônia tem provocado a queda dos níveis dos rios a patamares alarmantes.

Em Porto Velho, por exemplo, o rio Madeira alcançou a marca de 79 centímetros, a menor já registrada na capital de Rondônia. A situação é ainda mais preocupante devido aos focos de incêndio na região, que têm contribuído para a deterioração da qualidade do ar.

Em resposta à crise, o presidente Lula anunciou um investimento de R$ 500 milhões para a dragagem de rios e a elaboração de projetos para a construção da BR-319, que conectará Manaus a Porto Velho. Ele ressaltou a relevância dessa obra em meio à estiagem, que pode trazer consequências semelhantes às enfrentadas no ano anterior, quando a indústria local arcou com um custo adicional de R$ 1,4 bilhão devido a restrições no transporte.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller