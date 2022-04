Mancha Verde conquista o carnaval de São Paulo pela 2ª vez

Agremiação desbancou a favorita Mocidade Alegre e conquistou o segundo título de sua história com o enredo ‘Planeta Água’

VICTOR BERTOLUCI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Escola surpreendeu e conseguiu o segundo título de sua história



A Mancha Verde superou as rivais e venceu o carnaval de São Paulo. O resultado foi anunciado nesta terça-feira, 26. Este é o segundo título da escola de samba. A escola terminou a apuração empatada com a Mocidade Alegre, Tom Maior e Império de Casa Verde, mas levou a melhor nos critérios de desempate. A escola perdeu apenas 0,1, e fechou a apuração com 269,9 pontos. O critério que deu o título para a agremiação foi Alegoria. Do outro lado da tabela, a Colorado do Brás e a Vai-Vai, maior campeã do carnaval de São Paulo, foram rebaixadas.

Confira a classificação final: