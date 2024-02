Mangueira, Viradouro e Vila Isabel são destaques no 2º dia do Grupo Especial Carnaval no Rio

Escolas Mocidade de Padre Miguel, Portela e Paraíso do Tuiuti também desfilaram na Marquês de Sapucaí

LUIZ GOMES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro trouxe concorrentes fortes para a disputa pelo título de campeã de 2024. Entre as agremiações que passaram pela avenida, Mangueira, Unidos de Vila Isabel e Unidos de Viradouro merecem destaque. Das três, as primeira a entrar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí foi a Vila Isabel, que reeditou o enredo “Gbalá – Viagem ao templo da criação”, em uma releitura da obra mais de 30 anos depois. Entre os pontos altos, a comissão de frente que trazia crianças junto aos bailarinos, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira e a alegoria que representava a Mãe Natureza merecem atenção, além da presença de Martinho da Vila, presidente de honra da escola, no último carro da escola. Contudo, entre os detalhes técnicos e incidentes, a fantasia da ex-BBB Gabi Martins, musa da escola, subiu durante o desfile e a deixou com os seios de fora.

Dando sequência ao desfile, a Estação Primeira de Mangueira entrou na Sapucaí para se consagrar a queridinha da noite. Com o enredo “A negra voz do amanhã”, a escola trouxe uma homenagem a Alcione e aos seus 50 anos de carreira. No esquenta da agremiação – antes da entrada oficial na avenida, a própria cantora puxou parte do samba, levando os presentes e internautas ao êxtase. Entre os destaques, a comissão de frente merece atenção pela complexidade apresentada, ao colocar os bailarinos para “flutuar”. A escola também contou com a presença de diversos famosos e amigos de Alcione, como Taís Araújo, Regina Casé e Maria Bethânia. Apesar da empolgação do público, a Mangueira enfrentou problemas com carros na avenida que podem prejudicar a avaliação da escola. Um detalhe do último carro, inclusive, repercutiu nas redes sociais. Trata-se do integrante da agremiação que segurou a cabeça da estátua de Alcione durante todo do desfile. Com a impossibilidade de colar a peça com o desfile já acontecendo, o decorador se equilibrou entre uma parede e a estátua e passou todo o desfile segurança a estrutura. Além disso, na dispersão, duas integrantes da escola caíram de

Última escola a entrar na avenida, a Viradouro – atual vice-campeã do Grupo Especial – teve como enredo sobre o culto ao vodum serpente, na África, e no Brasil. Mais uma vez, entre os pontos altos, a escola teve destaque pela comissão de frente, que trazia uma serpente junto com os bailarinos. O detalhe que chamou atenção do público foi o uso de materiais fluorescente e de trânsito – como os ‘olhos de gatos’ e uniformes de garis. Nesta noite, também desfilaram as escolas Mocidade de Padre Miguel, Portela e Paraíso do Tuiuti.