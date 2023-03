‘Maníaco da Facada’ é preso em meio a tentativa de ataque em São Paulo

Suspeito caiu de passarela no bairro de Santana, na capital paulista, e foi preso após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros; homem matou um idoso e esfaqueou rapaz na última semana

Reprodução/Facebook Ataques do rapaz foram realizados no bairro de Jabaquara, em São Paulo



A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta sexta-feira, 17, um rapaz conhecido como “Maníaco da Facada”. Confirmada pela equipe de reportagem da Jovem Pan, o suspeito foi detido após cair de uma passarela em Santana, capital paulista, durante tentativa de novo ataque. O caso ganhou notoriedade nesta semana quando o homem esfaqueou duas pessoas no bairro de Jabaquara. A partir de denúncias realizadas sobre as investidas, a Polícia Civil passou a procurar pelo suspeito. Nesta semana, autoridades receberam informações de que o rapaz teria praticado outro ataque nas redondezas do Terminal Rodoviário do Tietê. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), durante o ataque realizado nesta sexta, o homem caiu da passarela Avenida Cruzeiro do Sul e se machucou. Após o incidente, o suspeito foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após serem notificado, agentes de segurança foram ao Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia e cumpriram o mandado de prisão temporária, já concebido pelo Poder Judiciário anteriormente. No sábado, 11, ocorreram os primeiros ataques e os policiais militares foram chamados para averiguar uma ocorrência de um homem, de 35 anos, que sofreu uma tentativa de roubo e sofreu uma facada no braço. Socorrida, a vitima passa bem após receber alta do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.