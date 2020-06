FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO

Manifestantes participam neste domingo (7) de atos contrários e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro pelo País. Em São Paulo, aqueles que defendem o governo se reúnem na Avenida Paulista; os que o criticam, no Largo da Batata. A Jovem Pan realiza uma cobertura especial das manifestações com repórteres nas ruas e comentaristas no estúdio.

Acompanhe ao vivo: