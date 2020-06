PM detém pessoas com armas brancas e acusados de apologia ao nazismo em protestos

A Polícia Militar de São Paulo deteve neste domingo (14) três pessoas portando armas brancas indo em direção ao Viaduto do Chá, em São Paulo, onde manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro se reuniram nesta tarde.

Por volta das 15h, policiais detiveram um homem portando um nunchaku, arma utilizada em artes marciais que consiste em dois bastões de madeira.

Depois, dois homens foram detidos portando uma faca e um bastão retrátil. As três pessoas foram encaminhadas ao 2º DP, no Bom Retiro, região central da capital, e os artefatos foram recolhidos.

Policiais Militares detiveram um homem, adulto, portando arma conhecida por "nunchaku", a caminho da manifestação no viaduto do Chá. Foi conduzido ao 2º DP e a arma foi apreendida pela equipe do 7º BPM/M – Centro. pic.twitter.com/c1gsBfrFVs

