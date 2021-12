Manifestantes contra passaporte da vacina brigam com seguranças da Alerj em dia de votação sobre o tema; confira vídeos

Reprodução / Twitter / @JovemPanNews Alerj afirma que negou entrada porque galerias já estavam lotadas e manifestantes não estavam usando máscara



Um grupo de manifestantes contrário ao passaporte da vacinação tentou invadir o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quarta, 8, em dia que seria votado um projeto de lei sobre o tema pelos deputados estaduais. Os seguranças da Alerj contiveram os protestantes com o uso de violência. Estava prevista para hoje a votação do projeto de lei 4.919/21, de autoria dos deputados Filipe Soares (DEM) e Márcio Gualberto (PSL), que proíbe a “discriminação” contra quem se recusar a receber as doses dos imunizantes contra a Covid-19. Em nota oficial, a Alerj afirmou que o grupo “foi impedido pela segurança da Casa porque o limite máximo de ocupação das galerias, estabelecido pelo Corpo de Bombeiros, já tinha sido atingido e muitos estavam sem máscaras”, o que desrespeitaria acordo feito com os autores da proposta. O projeto recebeu emendas dos deputados e deve sair da pauta do plenário. Não há informações sobre feridos ou detidos.

A cidade do Rio de Janeiro exige o passaporte de vacinação para a entrada em bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, salões de beleza, academias, cinemas, eventos esportivos e outros locais. Em vídeos que circulam nas redes sociais da confusão desta quarta, é possível ver os manifestantes pedindo ‘Fora Paes’, em referência ao prefeito da cidade, dizendo que querem liberdade e que a exigência do passaporte da vacinação é uma “ditadura”. Os deputados que apresentaram o projeto dizem que o passaporte cria ‘cidadãos sujeitos à marginalização’. Durante a confusão, enquanto era debatido o projeto, o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) criticou a situação. “Quebraram o vidro. É isso aí, a gente já conhece essas vergonhas. Vou retirar o projeto de pauta e não entra, hein?”, alertou Ceciliano. Um dos autores do projeto, Gualberto pediu que os protestantes dessem o exemplo. “A presidência está nos tratando com máximo respeito, por favor, pelo amor que vocês têm a Deus, precisamos dar o exemplo. Aqui na Alerj todos os debates estão sendo permitidos, não há necessidade disso. Isso não ajuda”, disse. Confira alguns vídeos da confusão.