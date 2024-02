Manifestantes iniciam concentração na Avenida Paulista para ato pró-Bolsonaro

Apoiadores se reúnem próximo ao Masp desde 9h da manhã deste domingo, 25, e entoam dizeres como ‘Eu vim de graça’; previsão é que o evento comece às 15h

Reprodução / Jovem Pan News Manifestantes começam a chegar na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, para a concentração do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro



Manifestantes começam a chegar na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, para a concentração do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. A previsão é que o evento tenha início às 15h, com uma oração feita pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, seguido de possível discurso dela, que é a atual presidente do PL Mulher. Contudo, participantes vestidos de verde e amarelo e carregando a bandeira do Brasil começaram a chegar nas ruas da região por volta das 9h. A maior concentração ocorre próximo ao Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), onde está localizado o trio onde Bolsonaro e aliados devem discursar. A expectativa é que tomem a palavra os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG), assim como os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Magno Malta (PL-ES). Outras autoridades também são aguardadas e podem discursar, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Na concentração, manifestantes cantam músicas evangélicas e entoam dizeres como “Eu vim de graça” e “Volta, Bolsonaro”. A previsão é que o contingente de participantes aumente nas próximas horas, até o início do evento. Nas redes sociais, aliados e apoiadores do ex-presidente compartilham registros da concentração e levantam o assunto entre os mais comentados do X (antigo Twitter). “A festa da democracia é o povo nas ruas. A Paulista já está lotada de gente vestida em verde e amarelo em manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. Nosso capitão não está sozinho”, escreveu a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Também senador e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para pedir uma “manifestação pacífica e ordeira”. “Vamos evitar de levar faixas e cartazes. Já observamos alguns infiltrados na multidão que estão desrespeitando a orientação. Estamos de olho. Logo mais nosso presidente (sic) Jair Bolsonaro está no trio”, escreveu.

Nossa manifestação é pacífica e ordeira. Por isso, vamos evitar de levar faixas e cartazes. Já observamos alguns infiltrados na multidão que estão desrespeitando a orientação. Estamos de olho. Logo mais nosso presidente @jairbolsonaro estará no trio.

Até lá! Selva🇧🇷👊 — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 25, 2024

A festa da democracia é o povo nas ruas. A Paulista já está lotada de gente vestida em verde e amarelo em manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. Nosso capitão não está sozinho. pic.twitter.com/F2B6iE86oe — Damares Alves (@DamaresAlves) February 25, 2024