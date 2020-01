Manifestantes detidos em SP durante protesto são liberados; MPL marca novo ato

FERNANDO CABRERA/ESTADÃO CONTEÚDO Protesto causou tumulto na estação Trianon-Masp, da Linha 2-verde do Metrô



Vinte e nove manifestantes detidos durante o protesto do Movimento Passe Livre (MPL) desta terça-feira, 7, foram liberados pela polícia após a assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles foram presos por dano, desacato e lesão corporal. Com o grupo, a polícia apreendeu uma mochila com dez coquetéis molotov.

O ato contra o aumento de R$ 0,10 no transporte público de São Paulo terminou em tumulto após manifestantes tentarem pular as catracas da estação Trianon-Masp, da Linha 2-verde do Metrô, na Avenida Paulista.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que um major foi ferido por estilhaços de vidro. O MPL agendou para esta quinta-feira, 9, um novo protesto. A concentração será na Praça da Sé, às 17h.

* Com informações do Estadão Conteúdo.