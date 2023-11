Mar agitado invade calçadão e ciclovia no Rio de Janeiro

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a água ocupando diversas partes do calçadão da orla

Reprodução / Twitter @@joaninhadejoana

O mar agitado invadiu o calçadão e a ciclovia nos bairros do Leblon e de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo, 5. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a água ocupando diversas partes do calçadão da orla. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de que ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir o litoral da cidade até o fim de segunda-feira, 6. No domingo de manhã, três pessoas se afogaram no mar da praia de Ipanema. O Corpo de Bombeiros foi acionado e duas pessoas foram resgatadas, mas um adolescente de 16 anos continua desaparecido. As buscas estão sendo realizadas com o auxílio de helicóptero e jet ski. Segundo informações preliminares, o grupo estava em uma excursão vinda de Resende. Além disso, também ocorreu um resgate de afogamento em Maricá e uma ocorrência de desaparecimento no mar em Angra dos Reis. Durante o fim de semana, o Corpo de Bombeiros já atendeu a sete ocorrências de afogamento no Estado do Rio de Janeiro. Diante disso, a Prefeitura do Rio recomenda que a população evite o banho de mar durante o período de ressaca, assim como a prática de esportes no mar. Além disso, é aconselhado não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar e não trafegar de bicicleta na ciclovia caso as ondas estejam atingindo a pista. Em caso de afogamentos, é importante acionar imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

17:10 da tarde Atualização da situação do mar 🌊, bem revolto no momento. 📍Praia do Recreio, Rio de Janeiro pic.twitter.com/v2gl0qYDmJ — oɔɹɐɯ southern surf (censurado) (@MarcoSouthern) November 5, 2023

O pé na areia não deu muito certo hoje… Neste domingo (5), a orla e as ciclovias do Leblon e de Ipanema, bairros da zona sul do Rio de Janeiro, foram inundadas devido ao mar agitado. A Marinha do Brasil emitiu um alerta, informando que ondas de até 3,5 metros de altura podem… pic.twitter.com/IRa7DBfkzQ — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 5, 2023