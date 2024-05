Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no Rio de Janeiro

Animados por trios elétricos, participantes entoaram louvores e músicas gospel durante o percurso; pastor Silas Malafaia e políticos como Cláudio Castro e Alexandre Ramagem marcaram presença, mas Eduardo Paes não foi

A 17ª edição da Marcha para Jesus do Rio de Janeiro reuniu milhares de fiéis no centro da cidade neste sábado (25). A concentração teve início às 14h, na Avenida Presidente Vargas, altura da Avenida Passos, e seguiu em direção à Praça da Apoteose. Caravanas de fiéis chegaram de diversas regiões, principalmente da Baixada Fluminense, utilizando ônibus e metrô. Os participantes, animados por seis trios elétricos, entoavam louvores e músicas gospel durante o percurso. O evento, promovido pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Rio de Janeiro (Comerj), contou com o slogan “A Força da União”.

Cláudio Castro (PL), governador do Estado, e Alexandre Ramagem (PL), pré-candidato à Prefeitura do Rio, marcharam ao lado do pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O prefeito Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição neste ano, não compareceu ao evento, apesar de sua presença confirmada. Castro subiu ao trio elétrico animado e cantou louvores ao lado do vereador Alexanbdre Isquierdo (União). Ramagem passou boa parte do tempo ao lado do chefe do Executivo estadual e do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

O evento contou com um esquema especial de trânsito montado pela CET-Rio, com 74 operadores atuando para garantir a fluidez do tráfego. A Supervia e o Metrô Rio seguiram a grade de horários dos sábados, facilitando o retorno dos participantes para casa. A Marcha para Jesus, que teve sua primeira edição no Rio em 1998, foi oficialmente incluída no calendário da cidade em 2011, após se tornar o Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009.

