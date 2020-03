Marcos Pontes debaterá sobre ações de combate a epidemias com ministros de 5 países

Marcelo Camargo/Agência Brasil Pontes se reunirá com os ministros de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, Canadá, Índia, Austrália e Reino Unido



O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, informou, por meio de seu Twitter, que vai se reunir na segunda-feira (2), por videoconferência, com os ministros pares de cinco países para debater como a ciência pode auxiliar as autoridades públicas a definir estratégias e medidas para enfrentar o surto de viroses emergentes, entre elas a do coronavírus.

Além de Pontes, vão participar da reunião os ministros de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, Canadá, Índia, Austrália e Reino Unido. O ministro explica que, em fevereiro, foi criada a Rede Viroses Emergentes (RedeVírus MCTIC), para integrar iniciativas de pesquisa envolvendo cientistas e laboratórios no Brasil.

Amanha (02) me reunirei por videoconferência com os ministros de C&T dos EUA, Canadá, Índia, Austrália e Reino Unido para darmos continuidade a troca de informações sobre como a ciência pode auxiliar as autoridades públicas a definir estratégias e medidas para enfrentar o surto pic.twitter.com/qaUCmo9mu3 — Marcos Pontes (@Astro_Pontes) March 1, 2020

*Com Estadão Conteúdo