Marido de paciente em UTI no DF é diagnosticado com coronavírus

EFE/EPA/JEROME FAVRE O diagnóstico não precisará de contraprova já que o laboratório que o testou inicialmente já foi validado pela pasta



O Distrito Federal registrou o segundo caso confirmado de coronavírus. A vítima é o marido de uma paciente, de 52 anos, já diagnosticada com o Covid-19 e internada em uma Unidade de Terapia Intensiva na Asa Norte.

Apesar da confirmação, o Ministério da Saúde irá atualizar o número oficial de casos ao longo desta quarta-feira (11). Após o anuncio, o número de casos do novo coronavírus no Brasil subirá para, pelo menos, 35.

O diagnóstico não precisará de contraprova já que o laboratório que o testou inicialmente já foi validado pela pasta. O paciente se encontra em “bom estado geral” e é monitorado em isolamento domiciliar. Ao contrário da esposa, ele não precisará ficar internado.

Na última segunda-feira (9) a Justiça Federal atendeu a um pedido do Governo do DF e obrigou o homem a realizar o exame para diagnosticar ou não o Covid-19. De acordo com Claudia Rocha, advogada da família, ele nunca se recusou a testar e “apenas ficou ao lado da esposa”.