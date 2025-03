Marina Silva descarta nova candidatura à Presidência

Ministra do Meio Ambiente declarou que, embora veja a política como um processo dinâmico, seu foco político é continuar ‘contribuindo para que a frente ampla e a defesa da democracia sigam vitoriosas’

Divulgação/Ministério do Meio Ambiente "Não serei mais candidata à Presidência. Não me coloco nesse lugar", declarou Marina Silva



Marina Silva, que ocupa o cargo de ministra do Meio Ambiente, afirmou nesta terça-feira (11) que não tem planos de se candidatar novamente à Presidência do Brasil. Em suas declarações, ela enfatizou que seu objetivo principal é colaborar na construção de uma “frente ampla” em defesa da democracia. A política já disputou a presidência em quatro ocasiões, sendo elas em 2010, 2014, 2018 e, mais recentemente, em 2022, quando foi eleita deputada federal.

“Não serei mais candidata à Presidência. Não me coloco nesse lugar. Fui convencida a ser deputada federal, e, embora sempre veja a política como um processo dinâmico, hoje meu foco é continuar contribuindo para que a frente ampla e a defesa da democracia sigam vitoriosas”, disse a ministra

Além disso, Marina Silva reiterou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) atuará de forma técnica no que diz respeito ao licenciamento para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Embora o Ibama tenha negado um pedido de exploração, há uma crescente pressão para que Rodrigo Agostinho, presidente do órgão, aprove a licença necessária.

A pressão não vem apenas do presidente Lula, mas também do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está defendendo uma alteração no processo de emissão de licenças. Ele prometeu que as pesquisas na região serão realizadas de maneira sustentável. Apesar das pressões, Marina Silva afirmou que não se sente pressionada dentro do governo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Se todas as dificuldades forem superadas durante o processo de licenciamento, a licença pode ser concedida. Caso contrário, ela é negada. Mas é uma decisão técnica”, explicou a ministra.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira