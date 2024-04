Marinha anuncia novo diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico

Alexandre Rabello de Faria substitui Petronio Augusto Siqueira de Aguiar, que esteve à frente do cargo desde 15 de dezembro de 2021

3ºSG Coronha/Agência Marinha de Notícias O almirante Alexandre Rabello de Faria discursa em sua cerimônia de posse



O almirante Alexandre Rabello de Faria assumiu o cargo de diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha em uma cerimônia presidida pelo comandante da força, almirante Marcos Sampaio Olsen. O evento ocorreu no Complexo do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, com a presença de diversas autoridades militares e civis do Brasil e do exterior, incluindo ex-comandantes da Marinha, representantes da indústria, da Sociedade Amigos da Marinha e da comunidade científica e tecnológica. Rabello assume a função anteriormente ocupada pelo almirante Petronio Augusto Siqueira de Aguiar, que esteve à frente do cargo desde 15 de dezembro de 2021. A diretoria é responsável por planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades nucleares, científicas, tecnológicas e de inovação da Marinha. Ela atua como órgão central executivo do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, contribuindo para diversos programas estratégicos.

Durante seu discurso, o almirante Rabello destacou a importância estratégica da mudança da sede da DGDNTM para São Paulo em 2023, fortalecendo a representatividade da Marinha nesse Estado e intensificando a colaboração com instituições como o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), com quem a Marinha mantém uma parceria há quase 70 anos. “A mudança [para São Paulo] também sinaliza que estamos avançando no alcance do objeto principal do Programa Nuclear da Marinha e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é a obtenção do primeiro submarino nuclear convencionalmente armado do Brasil. Nosso primeiro submarino nuclear carregará o nome do ilustre patrono da Ciência e Tecnologia da Marinha, o Almirante Álvaro Alberto, pioneiro do Programa Nuclear Brasileiro e responsável pela proposta de criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do qual foi o primeiro presidente, destacou Rabello. Durante a cerimônia, o comandante da Marinha condecorou o almirante Rabello com a Comenda da Ordem do Mérito Naval no Grau Grã-Cruz, pelos serviços prestados à Marinha. Petronio Augusto Siqueira de Aguiar também foi homenageado com a Medalha Naval de Serviços Distintos em reconhecimento aos seus serviços dedicados à instituição.