Marinha emprega mais de 100 militares para prestar auxílio emergencial à população de Pernambuco

Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais foi acionado para reforçar as atuações da Defesa Civil; militares fornecem transporte, entrega de mantimentos e atendimento médico

Agência Marinha de Notícias Militares da Marinha prestam auxílio a moradores das regiões atingidas pelas chuvas em Pernambuco



Militares do ‘Grupamento Operativo de Defesa Civil de Recife’ foi acionado pela Marinha para prestar auxílios à Defesa Civil local e familiares que perderam entes devido a deslizamentos de terra e enchentes pelas fortes chuvas. São mais de 100 militares que estão atuando na região com o auxílio de três caminhões-pipa, botes, caminhões e micro-ônibus que estão desde a última quarta-feira, 1º, em Pernambuco. Militares fornecem transporte, entrega de mantimentos e atendimento médico nas cidades atingidas pelas precipitações. Até o momento, são 126 óbitos e 9.302 desabrigados no Estado de Pernambuco em decorrências de enxurradas. Mais de 30 cidades decretaram estado de emergência e 51 municípios contabilizaram algum prejuízo em consequência das chuvas.