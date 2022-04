Marinha resgata náufragos em ilha no Pará após bilhete com pedido de socorro

Tripulantes ficaram 17 dias na Ilha das Flechas; pescadores encontraram garrafa com o bilhete e acionaram autoridades

Divulgação/Marinha Pescadores encontraram o bilhete com um pedido de ajuda



Um bilhete encontrado dentro de uma garrafa, amarrada a uma boia, ajudou a Marinha do Brasil a resgatar seis náufragos nesta quarta-feira, 13, em uma ilha no norte do Pará. Os tripulantes – cinco homens e uma mulher – saíram de Santarém no dia 24 de março com destino ao município de Chaves. No meio do caminho, a cozinha do barco pegou fogo, o que acabou causando o naufrágio na Ilha das Flechas, a cerca de 150 km de Belém. Segundo a Marinha, os tripulantes passaram 17 dias no local, se alimentavam com produtos que levaram da embarcação e bebiam água da chuva. Eles tiveram a ideia de escrever um bilhete com um pedido de ajuda, colocar dentro de uma garrafa plástica, amarrá-la a uma boia e jogar ao mar. Pescadores encontraram o objeto e acionaram as autoridades locais.

“Socorro, socorro! Precisamos de ajuda. Nosso barco pegou fogo, estamos há 13 dias na Ilha das Flechas, sem comida. Avise nossa família”, dizia o bilhete. A Marinha do Brasil resgatou os tripulantes de helicóptero, onde foram atendidos por profissionais de saúde. “Apesar de estarem em bom estado geral de saúde, quando chegaram em Belém, por volta de 18h40, foram encaminhados em ambulância do SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento, no bairro de Sacramenta, para novas análises médicas”, informou. A Marinha afirmou que vai instaurar um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.