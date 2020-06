Mário Frias toma posse como secretário da Cultura

Reprodução / Twitter Mário Frias assume o cargo anteriormente ocupado pela também atriz, Regina Duarte. Ele é o quinto secretário de Cultura do governo federal em 17 meses



O Ministério do Turismo informou que o ator Mário Frias tomou posse na terça-feira (23) ao cargo de novo secretário Especial de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. A posse aconteceu sem eventos cerimoniais, sem a presença da imprensa ou pronunciamentos do novo secretário. A nomeação de Frias foi publicada na sexta-feira (19) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Secretaria de Comunicação, o ato fechado aconteceu no gabinete do ministro Marcelo Alvaro Antonio. A assinatura do termo de posse foi informada pelo ministério, por uma rede social, apenas após acontecido. Na ocasião, o secretário-adjunto da Cultura, Pedro José Vilar Godoy Horta, também tomou posse ao cargo.

Mário Frias assume cargo anteriormente ocupado pela também atriz, Regina Duarte. Ele é o quinto secretário de Cultura do governo federal em 17 meses. Durante o período, além de Regina Duarte, Roberto Alvim, Ricardo Braga e Henrique Pires também estiveram no cargo.

Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro, deu boas vindas ao novo secretário. “Bem vindo, Mario Frias @mfriasoficial! Sucesso na missão como Secretário Cultura, sabemos que não será fácil, mas pelo pouco que te conheço acredito ter os atributos suficientes para fazer um bom trabalho“, disse em mensagem no Twitter.