Martha Rocha anuncia pré-candidatura à Prefeitura do Rio

Divulgação/Alerj A deputada estadual Martha Rocha é pré-candidata à prefeitura do Rio pelo PDT



A deputada estadual Martha Rocha anunciou nesta terça-feira (2) a pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela pretende disputar as eleições deste ano pelo PDT.

“Os cariocas precisam ter, de uma vez por todas, voz nas decisões da nossa cidade. O Rio precisa funcionar em todas as áreas e para todas e todos”, disse no Twitter.

SIM, sou pré-candidata a prefeita do Rio, pelo PDT. Essa é a minha resposta a tantas pessoas que me perguntam. Os cariocas precisam ter, de uma vez por todas, voz nas decisões da nossa cidade. O Rio precisa funcionar em todas as áreas e para todas e todos. (Imagens: Telso Freire) pic.twitter.com/NmPLDyAVQM — Deputada Delegada Martha Rocha (@delmartharocha) June 2, 2020

Após dois mandatos de deputada estadual, Rocha vai disputar a Prefeitura do Rio pela primeira vez. Antes de ir para a Alerj, ela foi chefe da Polícia Civil do estado no governo de Sérgio Cabral, que está preso. A delegada foi a primeira mulher a comandar a corporação e criou a Cidade da Polícia, no Rio.

Além de Martha Rocha, também devem disputar a Prefeitura do Rio o atual prefeito Marcelo Crivella, o ex-prefeito Eduardo Paes, o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello e o ex-CEO do Flamengo Fred Luz.