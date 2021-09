Masp anuncia aumento do preço do ingresso; confira novos valores

Entrada no museu segue gratuita às terças-feiras e em toda primeira quarta-feira do mês

Marina Ogawa/Jovem Pan Para entrar no local, os visitantes terão que pagar R$ 50 ou R$ 25 pela meia-entrada



O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, conhecido como Masp, anunciou um aumento no preço dos ingressos. Para entrar no local, os visitantes terão que pagar R$ 50 ou R$ 25 pela meia-entrada. No portal do Masp, os novos valores da entrada já estão disponíveis para o público. A alteração é a primeira em definitivo desde fevereiro de 2020, quando o ingresso inteiro passou a custar R$ 45. A correção representa um aumento de 11% em relação ao valor anterior. Apesar do aumento, a entrada no museu segue gratuita às terças-feiras e em toda primeira quarta-feira do mês. A atração, localizada na Avenida Paulista, é um dos maiores museus do Brasil e é considerada um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo.