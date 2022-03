Mauro Carlesse, governador afastado de Tocantins, renuncia ao cargo

Documento no qual o mandatário renuncia ao cargo foi apresentado nesta sexta-feira, 11; ele foi afastado do posto em outubro de 2021 após decisão do STJ

O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), apresentou um pedido de renúncia do cargo nesta sexta-feira, 11. O documento foi protocolado pela defesa de Carlesse por volta das 15, horas antes do segundo turno da votação que levaria à abertura de um Tribunal Misto para julgar Carlesse por crimes de responsabilidade. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo advogado de Mauro, Na peça, o agora ex-governador diz que tomou a decisão para conseguir “apresentar de forma tranquila e serena sua defesa junto ao Poder Judiciário” em relação às acusações que foram feitas contra ele. Carlesse era alvo de um processo de impeachment com acusações baseadas na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o afastou do posto de governador em outubro de 2021. As investigações também apontam participação do ex-governador em esquemas de recebimento de propina e interferência na Polícia Civil. Na quinta-feira, 10, por unanimidade, os deputados aprovaram o parecer de Júnior Geo (PROS) que era favorável à abertura do processo.