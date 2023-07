MBL acusa perfil ativista Sleeping Giants de produzir fake news e planeja ir à Justiça

Cofundador do movimento político, Renan Santos afirma que a página do grupo publicou falas fora de contexto para o acusar de discurso de ódio e homofobia

Reprodução/Instagram/@renansantosmbl Denúncia acontece após o grupo ativista atribuir a Renan Santos, um dos fundadores do MBL, afirmações homofóbicas



Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) acusam o Sleeping Giants Brasil de divulgação de fake news. A denúncia acontece após uma publicação associando um dos fundadores do MBL a discurso de ódio e afirmações homofóbicas. De acordo com Renan Santos, cofundador do movimento político, o episódio aconteceu na semana passada, quando foi compartilhado um vídeo nas redes sociais que traz falas dele editadas em um podcast. Em participação no “Academia do MBL“, Renan comentava a respeito do caso do aplicativo Discord para prática de violência sexual contra jovens e sobre o PL das Fake News quando falou sobre a foto de perfil do Sleeping Giants no Twitter, que mostrava as cores da bandeira LGBTQIA+, e os acusou de hipocrisia. “Eles falarem de defesa de crianças com esse logotipo, com essa bandeirinha, usada em todos os eventos que buscam sexualizar a criança, é falta total e completa de vergonha na cara. Uma demonstração óbvia do cinismo dessa gente maldita desse Sleeping Giants”, afirmou Renan Santos, na ocasião.

Ao acusar Renan, foi usado um vídeo que alterna trechos dele falando sobre a bandeira LGBTQIA+ e mensagens que defendem “todas as formas de amor” e onde o movimento se apresenta contra o discurso de ódio. Na visão de Renan, o objetivo dos ativistas foi editar o vídeo “para tentar passar que estava atacando gays, com uma edição mentirosa”. “Eles fazem um recorte dando a entender que falo dos gays como pessoas malditas e, em seguida, fazem uma defesa genérica do amor. E ainda sugerem que o MBL tem que ser desmonetizado. É uma estratégia de desinformação para motivar um ataque em massa. Tudo duplamente sujo. As duas práticas, que são a fake news e o uso da militância, são coisas enquadradas no PL das Fake News, que eles tanto defendem”, afirmou à reportagem do site da Jovem Pan.

Em novo vídeo no canal do MBL, Renan Santos avaliou a gravação e também falou sobre o episódio, reforçando que as falas foram editadas e tiradas do contexto. “Falei que essa gente maldita é o Sleeping Giants, porque são hipócritas. Cadê o discurso contra gays que estão tentando construir? Isso é fake news. (…) O corte deles tenta construir a ideia de que estou chamando a população LGBT de maldita. Isso é fake news”, defendeu. “O MBL é favorável ao casamento gay, é um movimento muito aberto. Uma proporção bem grande do nosso movimento são gays, lésbicas ou bissexuais. O que a gente não aceita é a sexualização infantil”, completou.

Em publicação nas redes sociais, o MBL também comentou sobre o caso e afirmou que o perfil ativista “tirou todo o vídeo de contexto pra acusar o Renan de discurso de ódio”. O cofundador do MBL afirmou que o movimento pretende recorrer à Justiça. “Estamos conversando com nosso jurídico para preparar uma ação. Tem uma má fé ali, com a intenção de caracterizar [a fala] com uma prática criminalmente existente, que é a homofobia. Não vamos parar”, concluiu.