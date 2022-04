McDonald’s informa clientes de vazamento de CPF, e-mail e outros dados

Segundo a empresa, problema foi causado por ‘incidente em fornecedor’ e disponibiliza canais para atendimento

Divulgação McDonald's afirmou que dados mais sensíveis foram preservados



O McDonald’s informou alguns clientes no último domingo, 17, de que alguns dados pessoais deles foram vazados, como nome, CPF, estado civil, endereço, e-mail e número de telefone. Segundo a empresa, o problema ocorreu por um ‘incidente em um de seus fornecedores’, e informações como dados raciais, étnicos, religiosos, filosóficos, políticos, genéticos, biométricos, de saúde e/ou de vida sexual, classificadas como sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não foram vazadas. A empresa disse estar tomando as medidas cabíveis, como avisar as pessoas afetadas do ocorrido por e-mail e disponibilizar dois canais para atendimento e esclarecimento de dúvidas, nos e-mails sac@mcdonalds.com.br e privacidade.lgpd@br.mcd.com. A Jovem Pan procurou o McDonald’s e a Arcos Dorados, empresa que gerencia a marca na América Latina, mas não obteve resposta até a publicação do texto.

Até o @McDonalds com vazamento de dados (e ainda vem dizer que não são dados sensíveis… imagina, só nome, estado civil, endereço, e-mail, cpf e número de telefone ¬¬) pic.twitter.com/Ae6kr9f073 — Juan Lourenço (@JuanLourenco) April 17, 2022