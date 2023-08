McLaren avaliada em mais de R$ 2 milhões perde o controle e bate em carro de aplicativo em Maceió; veja vídeo

Veículo de luxo ficou destruído após a colisão no bairro Ponta Vede; homem de 45 anos, que estava no outro automóvel, foi encaminhado para um hospital

Reprodução/Twitter/@d1ego.jurado Populares se aglomeraram na rua após acidente entre McLaren Artura e Sandero



Um homem dirigindo uma McLaren Artura, avaliada em cerca de R$ 2,7 milhões, colidiu com um Sandero no bairro da Ponta Vede, em Maceió, na noite de sexta-feira, 11. A câmera de segurança de um prédio flagrou o momento em que o veículo popular foi atingido em cheio pelo carro de luxo após tentar uma conversão. Segundo testemunhas, a McLaren perdeu o controle e bateu no outro automóvel, que carregava clientes de um serviço de transporte por aplicativo. A forte colisão danificou severamente o modelo da montadora britânica. Um ocupante do Sandero, de 46 anos ficou ferido e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi levado para um hospital com um corte na cabeça. Não há informações sobre seu estado de saúde ou em qual lugar do carro ele estava.

Veja o vídeo do acidente e imagem de redes sociais