MEC antecipa divulgação das notas do Enem 2021; veja como acessar

Candidatos relatam instabilidades para acessar os resultados; inscrições para o Sisu abrem na próxima terça-feira

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Notas do Enem foram divulgadas nesta quarta



O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que a pasta antecipou a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 para esta quarta-feira, 9. Inicialmente, a data prevista era 11 de fevereiro. “Boas notícias! Antecipamos para hoje a divulgação do resultado do Enem. A partir das 19 horas, já será possível ter acesso ao resultado na Página do Participante. Boa sorte!”, disse o ministro. As notas já estão disponíveis para consulta no site, na Página do Participante. No perfil do Inep e no Twitter, candidatos reclamaram de dificuldades para acessar o site e checar a nota. “O sistema de vocês é tão ruim, que vocês antecipam para realmente aparecer no dia previsto sem atraso”, disse um usuário. “Continua aparecendo só ‘anos anteriores'”, escreveu outro. O Ministério da Educação vai oferecer 221.790 mil vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para universidades públicas. As inscrições abrem na próxima terça-feira, 15.

Boas notícias! Antecipamos para hoje a divulgação do resultado do Enem. A partir das 19 horas, já será possível ter acesso ao resultado na Página do Participante. Boa sorte! pic.twitter.com/GaZ9sqi1Lx — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) February 9, 2022