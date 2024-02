MEC publica resultados da chamada regular do Sisu após atraso

Os aprovados nesta primeira leva devem realizar a matrícula, nas instituições de sua escolha, entre 2 e 7 de fevereiro

O resultado da primeira chamada para os participantes que se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 já está disponível no site do Ministério da Educação (MEC) e você pode conferir clicando aqui. Após um dia de atraso, o MEC disponibilizou a lista dos selecionados nesta quarta-feira, 31, às 18h. Por meio do Sisu são ofertadas 246.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de Ensino Superior de todo o país. Para os aprovados nesta chamada regular, é necessário realizar a matrícula entre os dias 2 e 7 de fevereiro, na instituição escolhida e conforme edital disponibilizado por esta. Para os candidatos que não foram selecionados nesta primeira leva, a lista de espera fica disponível pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até o dia 7 de fevereiro. A partir dela, as instituições públicas podem acionar mais participantes para preenchimentos de vagas não ocupadas na chamada regular.