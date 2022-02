Média de mortes por Covid-19 completa uma semana acima de 800

Média de novos casos segue caindo, mas ainda em nível elevado, com 134 mil infecções diárias

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Efeitos da onda da variante Ômicron seguem presentes no país



A média móvel de mortes diárias por Covid-19 no Brasil chegou ao sétimo dia consecutivo acima de 800 nesta segunda, 14, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Desde a última terça, 8, a média está acima de 800, e chegou a superar 900 na sexta, 11. No total o país registrou 473 mortes em 24 horas nesta segunda, e a média móvel ficou em 888 – vale lembrar que os dados divulgados nas segundas são mais baixos porque algumas secretarias de saúde estaduais não funcionam para contabilizar os óbitos nos finais de semana. Já a média de novos casos segue em queda, embora em níveis elevados: 58.540 infecções foram detectadas nesta segunda, e a média móvel caiu para 134.130. No total, o Brasil já registrou 27.538.503 casos de Covid-19 desde o início da pandemia e 638.835 vidas foram perdidas no território brasileiro. A taxa de letalidade está em 2,3% do total de casos e a de incidência, de 13.104,4 casos a cada 100 mil habitantes.