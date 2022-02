Média de mortes por Covid-19 é maior que 900 pela primeira vez desde agosto

Nas últimas 24 horas, foram registrados 166 mil casos e 1.135 novas mortes causadas pela doença; São Paulo é o Estado mais afetado

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO Brasil vive momento de alta no número de casos da doença



A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil voltou a ultrapassar a marca de 900 pela primeira vez desde agosto de 2021. Segundo dados liberados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira, 11, nas últimas 24 horas, foram registradas 1.135 mortes, fazendo com que a média suba para 951. O total de óbitos contabilizados desde o início da pandemia subiu para 637.152. Nas últimas 24 horas também foram contabilizados 166.009 casos de Covid-19, elevando o total de infectados para 27.285.509. A média móvel de casos registrou uma pequena queda, indo para 144.240. A taxa de letalidade da doença registrou uma queda, indo para 2,3%, enquanto que a taxa de mortalidade voltou a subir, indo para 303,2 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência também registrou um aumento, indo para 12.984 a cada 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela pandemia em números absolutos, com 4,8 milhões de casos e 161 mil mortes causadas pela doença.