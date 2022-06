Médica é encontrada morta em banheiro de hospital; Polícia Civil investiga o caso

Próximo ao corpo foi localizado um frasco de remédio e uma seringa

Reprodução/Instagram/@jaydabento Jayda Bento de Souza, de 26 anos, foi encontrada morta no banheiro de um hospital



A Polícia Civil investiga a morte da médica Jayda Bento de Souza, de 26 anos, que foi encontrada em um banheiro do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis, em Goiás. A polícia informou que próximo a vítima foi localizado um frasco de remédio e uma seringa. Além disso, disse que no frasco estava indicado um tipo de anestésico usado para regulagem de sono. As investigações seguem para identificar a causa da morte e se existem suspeitos envolvidos. Procurado pela reportagem, para saber quais medidas serão tomadas diante do caso, a unidade de saúde não se manifestou até o momento.