Médico voluntário do Espírito Santo morre um dia após chegar a abrigo no Rio Grande do Sul

Leandro Medice, cardiologista de 41 anos, estava em São Leopoldo ajudando as vítimas das chuvas; suspeita é de que o médico tenha sofrido um mal súbito

Reprodução/Instagram Médico havia publicado um vídeo em seu Instagram, horas antes de chegar ao Rio Grande do Sul



O médico cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, que deixou o Espírito Santo para integrar uma equipe de médicos voluntários no Rio Grande do Sul, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (13) em um abrigo em São Leopoldo. Ele estava atuando ao lado de outros profissionais para prestar assistência às vítimas das enchentes no Estado gaúcho. A suspeita é de que tenha sofrido um mal súbito. Medice viajou com mais três médicos para auxiliar no atendimento às vítimas das chuvas no RS, um dia antes. O médico havia publicado um vídeo em seu Instagram, horas antes de chegar ao Rio Grande do Sul, sobre a vontade de ajudar as vítimas das chuvas. “Pela primeira vez vou partir para uma missão humanitária. O Sul está precisando da gente. Então, a gente saiu da nossa rotina, do nosso conforto de consultório. Terminamos uma cirurgia há pouco e vamos emendar a nossa ida para lá, ajudar o pessoal que está precisando tanto, por causa dessa catástrofe no Sul”, disse no vídeo. “O Sul está precisando da gente. Conto com a oração de vocês para nos dar força e que possamos ajudar o máximo de vidas que a gente conseguir.”

