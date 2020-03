Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 8,5 milhões neste sábado

Marcelo Camargo/Agência Brasil Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50



A Mega-Sena sorteia um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões neste sábado (14). As seis dezenas do concurso 2.243 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país.

Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

*Com Agência Brasil