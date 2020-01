Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 32 milhões na terça-feira

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Quina, com cinco números acertados, teve 34 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma R$ 81.317,28



O concurso 2226 da Mega-Sena, na próxima terça-feira (21), poderá pagar R$ 32 milhões a quem acertar as seis dezenas. O concurso deste sábado (18) acumulou após as dezenas sorteadas: 01, 32, 37, 44, 46 e 47.

A Quina, com cinco números acertados, teve 34 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma R$ 81.317,28. Já a Quadra, com quatro 4 números acertados, registrou 3.100 apostas ganhadoras, com R$ 1.274,09 para cada uma delas.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

*Com informações da Agência Brasil