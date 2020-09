Mega-Sena acumula e pagará R$ 43 milhões na quarta-feira

Os números sorteados foram: 17, 18, 35, 36, 47 e 52

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (19), em São Paulo. Os números sorteados foram: 17, 18, 35, 36, 47 e 52. A Quina teve 66 apostas ganhadoras, com R$ 44.296,26 para cada uma. A Quadra registrou 4.333 apostas ganhadoras, cabendo R$ 963,88 a cada uma delas. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

*Com informações da Agência Brasil