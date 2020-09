Mega-Sena acumula, e pode pagar R$ 95 milhões no próximo concurso

Quina teve 162 acertadores, enquanto 9.693 apostadores acertaram a quadra

Mega-sena pode pagar R$ 95 milhões neste sábado (5)



Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira, 2, e a estimativa para o prêmio do próximo sorteio, que será realizado no sábado, 5, no Espaço Loterias Caixa, deve chegar a R$ 95 milhões. Os números sorteados no Concurso 2.295 foram 06, 13, 26, 28, 35 e 41.

A quina teve 162 acertadores, e cada um deve receber o prêmio de R$ 51.206,89. Os 9.693 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 788,51. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet, no site www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Lotofácil da Independência

As apostas para a Lotofácil da Independência, que vai pagar um prêmio estimado de R$ 120 milhões, podem ser feitas em cartela especícica oferecida pelas casas lotéricas. O sorteio deve acontecer em 12 de setembro, a partir das 20h.

Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente. A aposta custa R$ 2,50, e o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis.