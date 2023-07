Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões; veja dezenas sorteadas 

Quina teve 50 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 61.254,15

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A Caixa Econômica Federal anunciou que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2609 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado, 8, em São Paulo. Os números sorteados foram: 03 – 21 – 27 – 32 – 35 – 60. Com isso, a previsão é que o próximo concurso, marcado para a próxima quarta-feira, 12, tenha um prêmio de R$ 35 milhões. De acordo com a Caixa, a quina teve 50 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 61.254,15. Já a quadra teve 4.420 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 989,88.